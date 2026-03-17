Η άνοδος της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσει εκατομμύρια ενήλικες σε σωματική αδράνεια έως τα μέσα του αιώνα, προκαλώντας έως και 700.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους ετησίως και απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παραγωγικότητα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Global Health.

Ερευνητές από ομάδα πανεπιστημίων της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων το Pontifical Catholic University της Αργεντινής, ανέλυσαν παγκόσμιες έρευνες υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεδομένα θερμοκρασιών από τη Μονάδα Κλιματικής Έρευνας του Πανεπιστημίου East Anglia. Η μελέτη κάλυψε 156 χώρες για την περίοδο 2000-2022.

Η ζέστη αλλάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων

Σύμφωνα με τα ευρήματα, για κάθε επιπλέον μήνα όπου η μέση θερμοκρασία ξεπερνά τους 27,8 βαθμούς Κελσίου, η παγκόσμια σωματική αδράνεια αυξάνεται κατά περίπου 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος η αύξηση φτάνει το 1,85%. Μέχρι το 2050, η τάση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 470.000 έως 700.000 επιπλέον θανάτους ετησίως και σε οικονομικές απώλειες από 2,4 έως 3,68 δισ. δολάρια, ανάλογα με τα σενάρια εκπομπών.

«Αυτό δείχνει ότι η ζέστη δεν είναι απλώς ζήτημα άνεσης· μεταβάλλει θεμελιωδώς τη συμπεριφορά σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Christian García-Witulski, ερευνητής στο Lancet Countdown Latin America, μιλώντας στο ABC News.

Η σωματική αδράνεια αποτελεί ήδη σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Περίπου ένας στους τρεις ενήλικες δεν πληροί τις οδηγίες του ΠΟΥ για τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης εβδομαδιαίως, ενώ η αδράνεια ευθύνεται για περίπου το 5% των παγκόσμιων θανάτων.

Οι τροπικές χώρες στο επίκεντρο του κινδύνου

Οι προβλέψεις είναι πιο ανησυχητικές για τις τροπικές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ιδιαίτερα στην Καραϊβική και την υποσαχάρια Αφρική. Στη Σομαλία, η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη και την αδράνεια θα μπορούσε να φτάσει τους 70 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους έως το 2050. Οι περιοχές αυτές ήδη αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα αδράνειας και στερούνται υποδομών, όπως κλιματιζόμενοι χώροι άθλησης.

Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, καθώς ο οργανισμός τους έχει μικρότερη ικανότητα θερμορρύθμισης, σημείωσε ο García-Witulski. Ακόμη και οι πλουσιότερες χώρες δεν μένουν ανεπηρέαστες: στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θάνατοι από αδράνεια που σχετίζεται με τη ζέστη θα μπορούσαν να φτάσουν τους 2,5 ανά 100.000 κατοίκους έως το 2050.

Έκκληση για πολιτικές υγείας ευαίσθητες στο κλίμα

Οι ερευνητές καλούν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη σωματική αδράνεια ως πάθηση που επηρεάζεται από το κλίμα και όχι ως απλή επιλογή τρόπου ζωής. Προτείνουν τον επανασχεδιασμό των πόλεων με σκιερούς διαδρόμους για πεζή μετακίνηση, την ενσωμάτωση προειδοποιήσεων για κινδύνους θερμότητας στις οδηγίες άσκησης και την αύξηση της πρόσβασης σε κλιματιζόμενους χώρους άθλησης.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ ενός σεναρίου χαμηλών εκπομπών και ενός υψηλών εκπομπών είναι τεράστια», υπογράμμισε ο García-Witulski. «Αυτό αποδεικνύει ότι η φιλόδοξη μείωση των εκπομπών είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια μετάβαση προς καθιστικό τρόπο ζωής λόγω της ζέστης».