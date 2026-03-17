Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο εργάτης που είχε καταπλακωθεί σε έργα που εκτελούνται στο Κλειστό του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην Άρτα.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, πρόκειται για έναν 53χρονο εργάτη ο οποίος καταπλακώθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών και πιθανότατα μετά από κατάπτωση που σημειώθηκε.

Οι εργασίες αφορούν στο έργο αποκατάστασης της Εθνικής Άρτας- Τρικάλων που εξελίσσονταν από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο 53χρονος κατάγεται από την Άρτα. Μετά τον απεγκλωβισμό παρελήφθη απο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο νοσοκομείο Άρτας.