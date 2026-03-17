Τρεις κτηνοτρόφοι ηλικίας 55, 30 και 29 ετών συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (16/3) στο Ρέθυμνο για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικές περιοχές των Δήμου Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα ποιμνιοστάσια των τριών εν λόγω συλληφθέντων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και συγκεκριμένα έλλειψη ενωτίων και πινακίδας με στοιχεία κτηνοτροφικής δήλωσης.

Παράλληλα, καταμετρήθηκαν 7.427 αιγοπρόβατα λιγότερα από τα δηλωθέντα σε κτηνοτροφικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου , της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.