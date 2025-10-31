Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Αστυνομία Λασιθίου, καθώς στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων εξιχνίασε επτά περιπτώσεις ζωοκλοπών, που είχαν διαπραχθεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχές των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, ηλικίας 26, 25 και 49 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής. Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, οι τρεις άνδρες δρώντας από κοινού στο διάστημα 1 Ιουνίου 2020 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025, φέρονται να είχαν αφαιρέσει 851 αιγοπρόβατα από διάφορα ποιμνιοστάσια των δύο δήμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέρος των ζώων ήταν κυοφορούντα κατά την αφαίρεσή τους.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από το ΤΑΕ Λασιθίου, με έρευνες σε ποιμνιοστάσια που ανήκουν στους τρεις κατηγορούμενους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν 230 από τα αφαιρεθέντα ζώα, καθώς και 124 νεογνά, τα οποία προήλθαν από κυοφορούμενα πρόβατα, που είχαν κλαπεί. Όλα τα ζώα αναγνωρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν ο 49χρονος και ο 26χρονος για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής, καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις στη σήμανση και αναγνώριση των ποιμνίων, αλλά και έλλειψη πινακίδας στα ποιμνιοστάσια. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.