Συναγερμός σήμανε στην Καλαμαριά το απόγευμα της Τρίτης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τη μεταφορά ενός ηλικιωμένου στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:00 στην οδό Κρυστάλλη, σε τετραόροφη οικοδομή. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τις φλόγες να γίνονται γρήγορα αντιληπτές από τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί στα γειτονικά διαμερίσματα. Οι ζημιές περιορίστηκαν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε το περιστατικό, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας 75χρονος ένοικος του διαμερίσματος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν επί τόπου τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.