Τραγωδία στη Λάρισα καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα και συγκεκριμένα στη συνοικία Νέα Σμύρνη. Το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατέφθασαν στο διαμέρισμα για να σβήσουν την φωτιά.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στη Λάρισα. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.