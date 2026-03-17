Διακόπηκε μετά από πολύωρη διαδικασία η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, η οποία θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου.

Ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας και οι τρεις κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών, πριν ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων, οι συνήγοροι υπεράσπισης παρουσίασαν τις βασικές γραμμές της υπερασπιστικής τους στρατηγικής.

Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε, ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται. Από την πλευρά της μητέρας ζητήθηκε να καταθέσει ο γιατρός που παρακολουθούσε τον μικρό, πριν μεταφερθεί στην Κρήτη.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστού στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης, ότι τα ευρήματα της νεκροτομής δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο, για να προκαλέσει τις κακώσεις. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί, ότι ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε, ούτε έβλαψε το παιδί. Παράλληλα, η υπεράσπιση ζήτησε να κλητευθούν στο δικαστήριο τόσο η ιατροδικαστής, όσο και η ακτινολόγος, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και την ερμηνεία των τραυμάτων του παιδιού.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα υποστήριξε, ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος, που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.

Μάλιστα παρουσίασε και φωτογραφίες από στιγμές οικειότητας και αγάπης ανάμεσα στον σύντροφο της μητέρας και το παιδί, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Ο ίδιος τόνισε ακόμη, ότι ο βιολογικός πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που – σύμφωνα με την υπεράσπιση – καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

«Η μητέρα ήταν ψύχραιμη»

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού, που κλήθηκε στο νοσοκομείο, όταν μεταφέρθηκε ο 3χρονος Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις αρχές, ότι υπήρχε υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα αρχικά ισχυρίστηκε, ότι όταν έφυγε από το σπίτι, για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε, το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε, ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε, ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί. Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα, ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός κατέθεσε, ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία -σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα- χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του, επισημαίνοντας ένα περιστατικό που -όπως είπε- του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά!».

«Όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά»

Η πρώην σύζυγος του 45χρονου κατέθεσε, ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά και ότι ο πρώην άντρας της δεν κακοποιούσε ούτε εκείνη, ούτε το παιδί τους. Ανέφερε ότι ο 45χρονος ήθελε να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του και ότι το παιδί φώναζε τον πατέρα του «μπαμπά», ενώ παράλληλα απευθυνόταν στη μητέρα του και τη φώναζε «π….α».

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα συχνά επέβαλε τιμωρίες, όμως εκείνη δεν παρατήρησε σημάδια κακοποίησης. Όταν ο μικρός λιποθύμησε, όπως είπε, την πήρε τηλέφωνο και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα, ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε, ότι όταν τη ρώτησε η μητέρα, είπε πως δεν είχε πράξει τίποτα λανθασμένο, αλλά η ίδια δεν ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για το συμβάν. Είπε ακόμη, πως επικοινώνησε και με τον βιολογικό πατέρα και τον ρώτησε για τη μητέρα, λέγοντάς του παράλληλα για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μίλησε και ο σύντροφος της μάνας με τον βιολογικό πατέρα και του είπε, ότι έμπαινε ο ίδιος και η μητέρα του στη μέση για να μη χτυπάει το παιδί η 27χρονη».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε», τόνισε η μάρτυρας για τον 45χρονο. Η πρώην σύζυγος του ανέφερε, ότι όσο ήταν κοντά τους, δεν ασχολούνταν ενεργά με το παιχνίδι του παιδιού, περιοριζόμενη σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως καφέ, μαγείρεμα και τακτοποίηση του σπιτιού, ενώ οι εκδηλώσεις τρυφερότητας το παιδί τις είχε περισσότερο με άλλα μέλη της οικογένειας.

Υποστήριξε επίσης, ότι η μάνα είχε πει, ότι το παιδί δεν είχε πατέρα και πως είχε πεθάνει. Μετά, όπως είπε, ανακάλυψαν ότι ζει και πως ο 45χρονος σύντροφός της είχε βρει στο ίντερνετ τον βιολογικό πατέρα, γιατί ήθελε να έχουν σχέσεις και τον προέτρεπε να έρθει να δει το παιδί. Τέλος, η πρώην σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.