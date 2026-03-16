O Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί, σύμφωνα με διεθνή μέσα, να ρίξει το τελευταίο του χαρτί εν μέσω της παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέτει ως βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της έντασης τη συνδρομή της Κίνας στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με το CNN, το Πεκίνο εμφανίζεται απρόθυμο να εμπλακεί. Το κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από το Ιράν έχει διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές και στην παγκόσμια οικονομία.

Την Κυριακή (15.3.26), ο Τραμπ κάλεσε τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να συνεργαστούν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι αν δεν συνδράμουν, το μέλλον της Συμμαχίας θα είναι «πολύ κακό».

Η στάση της Κίνας απέναντι στις πιέσεις Τραμπ

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θέλει να γνωρίζει αν η Κίνα θα βοηθήσει πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα. Προειδοποίησε ότι χωρίς σαφή απάντηση μπορεί να αναβάλει το ταξίδι του στο Πεκίνο.

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς ο Τραμπ ζητά από την Κίνα να διακινδυνεύσει στρατιωτικά σε μια σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ εναντίον χώρας με την οποία το Πεκίνο διατηρεί στενές σχέσεις.

Ενεργειακή ετοιμότητα και στρατηγικά αποθέματα

Σε αντίθεση με άλλες ασιατικές χώρες, η Κίνα εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποιήσει τις εισαγωγές και επενδύσει δισεκατομμύρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα, αλλά και στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, υπό τον όρο ότι το πετρέλαιο θα πωλείται σε κινεζικό νόμισμα, το γουάν.

Πολιτικές ισορροπίες και γεωστρατηγικά συμφέροντα

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να τηρήσει στάση αναμονής, καθώς βρίσκεται σε πλεονεκτική στρατηγική θέση. Η Κίνα, ως σημαντικός εταίρος του Ιράν και μεγαλύτερος αγοραστής του πετρελαίου του, έχει περιορισμένα κίνητρα να στηρίξει τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο έχει καταδικάσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν και ζητά τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί από την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο το 2023 στη μεσολάβηση για την επαναπροσέγγιση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας.