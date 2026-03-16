Ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, καταδικάζοντας την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, οπαδοί εισήλθαν στον χώρο όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι, προκαλώντας ένταση και αναγκάζοντας τους εκπροσώπους του Τύπου να αποχωρήσουν για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό είχε ήδη καταδικαστεί και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, ο οποίος ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των δημοσιογράφων που καλύπτουν αθλητικά γεγονότα στα γήπεδα.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας και τις απειλές κατά των δημοσιογράφων που κάλυπταν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδειακού. Οι συνάδελφοι φυγαδεύτηκαν και υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από την αίθουσα Τύπου το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

