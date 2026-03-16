Σημαντικές εξελίξεις ακολούθησαν το περιστατικό έντασης που σημειώθηκε στην Τούμπα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις παράνομης βίας και για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον χώρο των δημοσιογραφικών θεωρείων.

Το συμβάν έλαβε χώρα στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν ομάδα φιλάθλων εισήλθε στην περιοχή των δημοσιογράφων και απαίτησε την απομάκρυνση συγκεκριμένων ρεπόρτερ που κάλυπταν την αναμέτρηση. Η κατάσταση δημιούργησε αναστάτωση, με το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου να παρεμβαίνει άμεσα. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέφεραν τους δημοσιογράφους σε ασφαλή χώρο για την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους.

Ορισμένοι εκπρόσωποι του Τύπου επέστρεψαν στις θέσεις τους μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ευθύνη της επιστροφής τους, ενώ άλλοι επέλεξαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις από τις αστυνομικές αρχές.