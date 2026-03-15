Χαμός έγινε στην Τούμπα, με σοβαρά επεισόδια στα δημοσιογραφικά θεωρεία, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τόσο ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, όσο και νόμος (σχετικά με την ΔΕΑΒ) προβλέπουν τιμωρία έδρας. Ο κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ, ενόψει των play offs είναι σοβαρός και το «ντου» των οπαδών μπορεί να κλείσει την Τούμπα.

Τα επεισόδια ήταν σοβαρά, ενώ απόδειξη αποτελεί ότι οι οπαδοί ανάγκασαν αρκετούς δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις. Παράλληλα, ήταν άμεση και η κινητοποίηση της αστυνομίας για να εκκενωθούν τα δημοσιογραφικά θεωρεία και να μεταφερθούν οι δημοσιογράφοι, συνοδεία αστυνομικών, στην αίθουσα Τύπου. Άρα, κινδύνευε η ασφάλειά τους. Είναι απορίας άξιο πως δεν αντέδρασαν ακόμη τόσο η ΕΣΗΕΜ-Θ όσο και ο ΠΣΑΤ για όσα έγιναν στην Τούμπα.

Όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στις εκθέσεις των αρμοδίων. Πρέπει να τα γράψουν οι παρατηρητές της Super League και της ΔΕΑΒ. Ούτε η αστυνομία, στη δική της έκθεση, μπορεί να κλείσει τα μάτια σε σοβαρά επεισόδια, με δεδομένο ότι πρόκειται για γεγονότα που προκάλεσαν την παρέμβαση της. Από τις εκθέσεις των αρμοδίων εξαρτάται αν θα τιμωρηθεί η έδρα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, με τον τίτλο «ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες», στην παράγραφο 4 με τον τίτλο «είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου» αναφέρει στο β): «Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύo (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ή ήταν μικρής κλίμακας και δεν επέφεραν σωματική βλάβη σε κανένα πρόσωπο, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές».

Σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων μπορεί και η ΔΕΑΒ επιβάλει τιμωρία. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας μπορεί να κλείσει γήπεδα ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να φτάσει σε σημείο να απαγορεύσει τη διάθεση εισιτηρίων για εντός έδρας αγώνες της υπαίτιας ομάδας, δηλαδή του ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά θα πρόκειται για τιμωρία έδρας. Αυτή η τιμωρία μπορεί να επιβληθεί για όλο το γήπεδο ή για συγκεκριμένες κερκίδες.