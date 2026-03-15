Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας – Αποχώρησαν εκπρόσωποι του Τύπου
Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ κινήθηκε με επιθετική διάθεση προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Η κατάσταση ανάγκασε δύο ή τρεις δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, γεγονός που […]
Πρασσάς: «Αφιερώνω το πρωτάθλημα στον κόσμο της Καλαμάτας και στην οικογένειά μου» (video)
Η Καλαμάτα γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της την πολυαναμενόμενη επιστροφή στη Stoiximan Super League ύστερα από 25 χρόνια. Με νίκη 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, σε ένα κατάμεστο γήπεδο της Παραλίας, η ομάδα της Μεσσηνίας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στον Β΄ όμιλο της Super League 2. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και φίλαθλοι […]
Πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια της Καλαμάτας – «Είναι τρελός ο πρόεδρος» φώναζαν οι παίκτες μετά την ανακοίνωση του πριμ
Οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας συνέχισαν τους πανηγυρισμούς για την άνοδο και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Εκεί βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Γιώργος Πρασσάς, ο οποίος ανακοίνωσε στους παίκτες πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την επιστροφή στην Stoiximan Super League, ενώ αρχικά ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε ζητήσε 100 χιλιάδες ευρώ. Η Καλαμάτα πανηγύρισε την άνοδό […]
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης»
Ο Παναθηναϊκός μετά το κάκιστο πρώτο δεκάλεπτο, σοβαρεύτηκε και διέλυσε την ΑΕΚ με 103-78 στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας ως κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν.