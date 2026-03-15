Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην Τούμπα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚκαι τον Λεβαδειακό για τη StoiximanSuperLeague, μετά τη δολοφονία του 20χρονου φίλου του «Δικεφάλου» Κλεομένη στην Καλαμαριά, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από επεισόδιο που σχετίζεται με οπαδικές διαφορές.

Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα, άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν μπροστά από τη Θύρα 4, όπου άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο που έχει δημιουργηθεί για την μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία.

Από πλευράς των γηπεδούχων, πρώτος κατέθεσε λουλούδια ο Νίκος Σαββίδης, γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στην κίνηση αυτή συμμετείχαν και οι άνθρωποι του Λεβαδειακού, οι οποίοι επίσης εναπόθεσαν λουλούδια, δείχνοντας τον σεβασμό τους στη μνήμη του 20χρονου.

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με όλο το γήπεδο να τιμά τη μνήμη του Κλεομένη, λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.