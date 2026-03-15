Η ΑΕΚ φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο στις 19:30, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται απαιτητικό για την Ένωση. Η ομάδα του Νίκολιτς προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε και θέλει να συνεχίσει με τρίποντο και στο πρωτάθλημα, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 56 βαθμούς, πίσω από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ατρόμητος είναι όγδοος με 28 και παλεύει για μια θέση στις θέσεις 5-8.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Μανσούρ, Μουντέ, Μίχορλ και Τσιγγάρα για την αναμέτρηση.

Νωρίτερα, στις 18:00, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση με 54 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός, που είναι πέμπτος, προέρχεται από την ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και Κένι, ενώ για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα έχει διαθέσιμους τους τιμωρημένους Παλάσιος, Λαμαράνα, Κωστή, Λιάγκα και Παπαδόπουλο.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στις 21:00 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Οι «πράσινοι», μετά τη σημαντική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Μπέτις, θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα και να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα playoffs.

Για το «τριφύλλι» εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Γεντβάι, οι Ρενάτο Σάντσες, Ίνγκασον και Κυριακόπουλος για λόγους ξεκούρασης, αλλά και οι τραυματίες Κώτσιρας, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.