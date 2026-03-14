Σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι των Κρητικών που άρχισαν να γεμίζουν τις εξέδρες του γηπέδου ανάρτησαν ένα πανό αφιερωμένο στον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία μόλις 20 ετών, μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι.

Με αυτόν τον τρόπο οι Κρητικοί θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του άτυχου φιλάθλου και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

Στο μήνυμα που αναγραφόταν στο πανό των φίλων του ΟΦΗ αναφερόταν:

«Για μία φανέλα ασπρόμαυρη άναψε το σκοτάδι και ένα παιδί του ΠΑΟΚ μας έμεινε σημάδι… Καλό παράδεισο».