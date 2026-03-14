Με στόχο τη νίκη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Παγκρήτιο Στάδιο απέναντι στον ΟΦΗ, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη «λευκή» ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που τους κράτησε δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή και την ΑΕΚ, ενώ παραμένουν ισόβαθμοι με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν έχει στη διάθεσή του τους Αλέξανδρος Πασχαλάκη, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Σαντιάγκο Έσε και Αντρέ Λουίς, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής.

Aναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 14, 2026