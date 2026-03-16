Το περιστατικό που σημειώθηκε στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό την Κυριακή (16/03) καταδίκασε με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.

Ο ΠΣΑΤ εξέφρασε την ανησυχία του για όσα συνέβησαν στον χώρο των δημοσιογράφων και τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής εργασία των εκπροσώπων των ΜΜΕ στα γήπεδα.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

«Με αφορμή την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας και τον εξαναγκασμό των παρευρισκόμενων συναδέλφων να παρακολουθήσουν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός τηλεοπτικά στην αίθουσα Τύπου, σημειώνουμε τα εξής:

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τα γεγονότα, έκανε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ασκήσουν το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα.

Πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, οι εκπρόσωποι του Τύπου επέστρεψαν στις θέσεις τους, έχοντας λάβει όλες τις εγγυήσεις από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και από τους υπεύθυνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ασφαλή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ δεν καταδικάζει απλώς, αλλά απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Κάθε ενέργεια εκφοβισμού, απειλής, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού των δημοσιογράφων σε αποχώρηση από τον χώρο εργασίας τους συνιστά ευθεία προσβολή της ελευθερίας του Τύπου, της δημοσιογραφικής λειτουργίας και της ίδιας της ομαλής διεξαγωγής μιας αθλητικής διοργάνωσης.

Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. Η απρόσκοπτη εργασία στους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ενημέρωση της Κοινής Γνώμης και τον απόλυτο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, που οφείλουν να διέπουν τον αθλητισμό.

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στους συναδέλφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.

Η προστασία των δημοσιογράφων στους αθλητικούς χώρους δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Είναι θεσμική υποχρέωση όλων».