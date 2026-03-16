Στην εκπομπή Football Talk οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Σταμάτης Βούλγαρης, Νίκος Τζουάννης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος ανέλυσαν το μείζον θέμα της βίας στα γήπεδα. Αφορμή στάθηκε το περιστατικό στο γήπεδο της Τούμπας, όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους στα θεωρεία του γηπέδου και με τη βοήθεια της αστυνομίας, οπι εκπρόσωποι των ΜΜΕ φυγαδεύτηκαν στην αίθουσα Τύπου.

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής με την αναφορά στο εν λόγω συμβάν και τα σχόλια των παρουσιαστών στην εκπομπή που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 14:00 στο κανάλι YouTube των «Νέων».

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με ένταση, με μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ να κατευθύνονται προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και να μεταφερθούν στην αίθουσα Τύπου. Το κλίμα ήταν τέτοιο που παρακολούθησαν το παιχνίδι από εκεί, από τις τηλεοράσεις της αίθουσας Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί οκτώ συλλήψεις από την αστυνομία για άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό, μέσω ταυτοποίησης από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που υπάρχει στα γήπεδα. Κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν ότι δεν απειλήθηκαν και ότι το θέμα ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο όσο λέγεται, ωστόσο το συμβάν έχει καταγραφεί και υπάρχει ήδη κίνηση από την αστυνομία.

Παράλληλα εκφράστηκε απορία για το αν θα υπάρξει αντίδραση από τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων. Επισημάνθηκε ότι δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή τοποθέτηση, ούτε από τον ΠΣΑΤ ούτε από την ΕΣΗΕΑ. Τονίστηκε επίσης ότι δεν θυμούνται ανάλογο περιστατικό με οπαδούς γηπεδούχου ομάδας να κινούνται μαζικά κατά ρεπόρτερ της ίδιας ομάδας, ούτε αγώνα να διεξάγεται χωρίς δημοσιογράφους στα δημοσιογραφικά.

Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά βίας κατά δημοσιογράφων, όμως ένα τέτοιο γεγονός δεν θυμούνται να έχει συμβεί ξανά. Από τη στιγμή που υπάρχουν συλλήψεις, εκτιμήθηκε ότι κάτι έχει δείξει το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αστυνομία.

Τονίστηκε ακόμη ότι ο δημοσιογράφος που πηγαίνει στο γήπεδο είναι εργαζόμενος και βρίσκεται εκεί για να δουλέψει, όχι για να κάνει χαβαλέ. Δεν μπορεί να παρενοχλείται ένας εργαζόμενος επειδή σε κάποιον δεν αρέσει κάτι που είπε ή έγραψε. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι αν πεις κάτι που δεν συμφωνεί η μάζα, μπορεί να γίνεις αυτομάτως εχθρός.

