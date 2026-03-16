Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την επίθεση κατά δημοσιογράφων που σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα, στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ταυτοποίησαν συνολικά 14 άτομα και προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη βία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η ένταση ξέσπασε πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν ομάδα οπαδών του «Δικεφάλου» κινήθηκε απειλητικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Ορισμένοι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Με τη συνοδεία αστυνομίας, οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου οδηγήθηκαν στην αίθουσα Τύπου, όπου παρακολούθησαν φρουρούμενοι την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0, ορισμένοι δημοσιογράφοι επέστρεψαν στις θέσεις τους με δική τους ευθύνη. Άλλοι, αφού έλαβαν τις απαραίτητες εγγυήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις, αποχώρησαν ειρηνικά από το γήπεδο.