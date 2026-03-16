Μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν σημειώθηκε σε αναμέτρηση του Β’ ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αθηνών, στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ιάσωνα Ιλίου και τη Νέα Σμύρνη.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και είχαν την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τριάντης, όμως ο τερματοφύλακας του Ιάσωνα, Τεννές, έπεσε σωστά και απέκρουσε το πέναλτι, κρατώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Η φάση όμως δεν τελείωσε εκεί. Στην επαναφορά, ο ίδιος παίκτης βρέθηκε ξανά σε καλή θέση για γκολ, αλλά ο Τεννές αντέδρασε και πάλι εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας δεύτερη σπουδαία επέμβαση σε τετ-α-τετ.

Το… θρίλερ συνεχίστηκε, καθώς οι παίκτες της Νέας Σμύρνης προσπάθησαν άλλες δύο φορές να σκοράρουν, όμως και οι δύο τελικές προσπάθειες σταμάτησαν στο δοκάρι.

Παρά την ασφυκτική πίεση, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και ο Ιάσωνας Ιλίου κράτησε τη νίκη με 2-1, με τον τερματοφύλακά του να αναδεικνύεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής μιας φάσης που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Δείτε το video

