Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή τη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», κατηγορώντας τον ότι δεν τηρεί την απαιτούμενη θεσμική ουδετερότητα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ό,τι μπορεί για να θυμίζει την κομματική του ταυτότητα». Το κόμμα επισημαίνει ότι ο Κ. Τασούλας, μέσω της συνέντευξής του, «παραβιάζοντας την ευθύνη της θέσης του, υποδεικνύει στους πολίτες ότι η πορεία προς τις εκλογές ‘λαμβάνει και ένα χαρακτήρα εθνικών κριτηρίων’».

Στο ίδιο σχόλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διερωτάται «ποιος ορίζει το περιεχόμενο των όρων» και προσθέτει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «αδυνατεί να υπερβεί την κομματική του ταυτότητα, παρ’ ότι υπηρετεί τον κορυφαίο θεσμό της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με αναφορά στη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Το κόμμα τον κατηγορεί ότι «τοποθετήθηκε με τρόπο ανάρμοστο του αξιώματός του» και ότι «υποβάθμισε τον θεσμικό του ρόλο, δικαιολογώντας την άρνηση του κ. Μητσοτάκη με το επιχείρημα ότι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις ‘ενισχύουν περισσότερο τις προσωπικές σχέσεις’».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει: «Ας αφήσει ο Κ. Τασούλας τους πολιτικούς αρχηγούς να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να ενισχύσουν τις προσωπικές τους σχέσεις με τον πρωθυπουργό των σκανδάλων και της διαφθοράς. Ας αφήσει τους πολίτες να αποφασίσουν τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές. Και ο ίδιος ας αποδείξει ότι ‘δεν είναι αιχμάλωτος της κομματικής του προέλευσης, αλλά μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικειμενικά και αμερόληπτα’».