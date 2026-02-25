Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την παρουσία του πρωθυπουργού στον Έβρο, τονίζοντας πως «Εμπαιγμός και ανεπάρκεια χαρακτηρίζουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, σε έναν νομό που έχει πληγεί από πλημμύρες, πυρκαγιές, ζωονόσους, καταστροφές και ερήμωση, ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε να μη μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων του ακριτικού νομού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει πως ο πρωθυπουργός, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Έβρου το 2023, «για άλλη μια φορά έδειξε αδιαφορία και άγνοια για τα ζητήματα του Έβρου».

Στη συνέχεια, το κόμμα κάνει λόγο για εμπαιγμό όσον αφορά τη συζήτηση περί τετραετούς διακρατικής συμφωνίας διαχείρισης υδάτων του Άρδα, σημειώνοντας πως πρόκειται απλώς για κοινή δήλωση χωρίς δεσμεύσεις.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επικαλείται έργα όχι για την προστασία οικισμών και καλλιεργειών από πλημμύρες, αλλά για τη διασφάλιση νερού το καλοκαίρι, «ανεξάρτητα από τη χρήση των νερών του ποταμού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ακόμη ότι αποτελεί εμπαιγμό να γίνεται λόγος για ασφάλεια, τη στιγμή που εκκενώνονται οικισμοί και χάνονται καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις και περιουσίες.

Στην ίδια γραμμή, κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως υπόσχεται έργα και επιπλέον χρηματοδότηση, αντί να απολογηθεί για την ανεπάρκεια και ανικανότητά του στην υλοποίηση έργων.

Η ανακοίνωση συνεχίζει, κάνοντας λόγο για «εντολή να έχουν κλείσει ή να υποβαθμίζονται δημόσιες υπηρεσίες, ΕΛΤΑ, νοσοκομεία, σχολεία», ενώ την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός μιλά για ανάπτυξη.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «χρησιμοποιεί για άλλη μία φορά τον Έβρο για να επαναφέρει το συντηρητικό αφήγημα περί ασφάλειας από τον εξωτερικό εχθρό» και διερωτάται: «Ποια ασφάλεια νιώθουν οι κάτοικοι του Έβρου όταν το σπίτι τους πλημμυρίζει;»

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση: «Ο Έβρος δεν μπορεί να είναι φόντο για επικοινωνιακές φιέστες και μικροκομματική προπαγάνδα».