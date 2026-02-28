Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του «καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν», κάνοντας λόγο για «μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι ο τερματισμός της σύγκρουσης και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει: «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια. Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».