Κορυφαίοι του κινηματογράφου τίμησαν τις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο κατά τη διάρκεια της τελετής των 98ων βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες. Ξεχωριστές αναφορές έγιναν στους Ρομπ Ράινερ και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, δύο εμβληματικές μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.

Η αναφορά στον Ράινερ, του οποίου ο θάνατος συγκλόνισε το Χόλιγουντ, αποτέλεσε το συναισθηματικό επίκεντρο της βραδιάς. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο δυτικό Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο, με τον γιο τους Νικ Ράινερ να κατηγορείται για τη δολοφονία τους. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Τιμή στον Ρομπ Ράινερ – «Ταινίες που θα μείνουν για πάντα»

Ο Μπίλι Κρίσταλ, εννέα φορές παρουσιαστής των Όσκαρ και συμπρωταγωνιστής του Ράινερ στη ρομαντική κωμωδία “When Harry Met Sally”, ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre για να αποτίσει φόρο τιμής στον φίλο του. «Ο φίλος μου Ρομπ δημιούργησε ταινίες που θα διαρκέσουν μια ζωή, γιατί μιλούσαν για όσα μας κάνουν να γελάμε, να κλαίμε και να ελπίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Στη σκηνή τον συνόδευσαν η Μέγκ Ράιαν και περισσότεροι από 12 ηθοποιοί από τις πιο γνωστές ταινίες του Ράινερ, όπως “The Princess Bride”, “The Sure Thing” και “A Few Good Men”. Ο Κρίσταλ σημείωσε πως «ο Ρομπ έλεγε πάντα πόσο σήμαινε γι’ αυτόν ότι η δουλειά του άγγιξε τον κόσμο».

Η τιμητική αναφορά στον Ράινερ άνοιξε το καθιερωμένο βίντεο In Memoriam, που παρουσίασε κινηματογραφικές μορφές όπως οι Νταϊάν Κίτον, Νταϊάν Λαντ, Κάθριν Ο’Χάρα, Βαλ Κίλμερ, Γκρέιαμ Γκριν και Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Από τον «Meathead» στον αγώνα για ισότητα

Ο Ράινερ έγινε γνωστός αρχικά μέσα από τη σειρά “All in the Family” της δεκαετίας του 1970, υποδυόμενος τον Μάικ «Meathead» Στίβικ. Στη συνέχεια πέρασε πίσω από την κάμερα, σκηνοθετώντας επιτυχίες όπως “This is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “Misery” και “A Few Good Men”.

Πέρα από το έργο του στον κινηματογράφο, υπήρξε ενεργός πολιτικά, στηρίζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Κρίσταλ τον χαρακτήρισε, μαζί με τη σύζυγό του, ως «κινητήρια δύναμη» πίσω από την εκστρατεία που οδήγησε στην ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ο Κρίσταλ θυμήθηκε τη γνωριμία τους το 1975, όταν εμφανίστηκε ως φίλος του «Meathead» σε ένα επεισόδιο της σειράς, λέγοντας πως «ήταν συγκλονιστικό να βλέπω την εξέλιξή του από έναν εξαιρετικό κωμικό ηθοποιό σε έναν αληθινό δάσκαλο της αφήγησης».