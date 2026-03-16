Η συγκίνηση κυριάρχησε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες, όπου οι κορυφαίοι του κινηματογράφου τίμησαν τις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, στα 83 της χρόνια ανέβηκε ξανά στη σκηνή των Όσκαρ, αυτή τη φορά για να τιμήσει τον συμπρωταγωνιστή της στη ρομαντική ταινία του 1973 “The Way We Were”, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

Η Στρέιζαντ τον περιέγραψε ως «έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τον δικό του δρόμο».

Στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα Όσκαρ μετά από 13 χρόνια, η Στρέιζαντ τραγούδησε ένα μικρό απόσπασμα από το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας. Το φιλμ υπήρξε ορόσημο και για τους δύο καλλιτέχνες, ενώ ο Ρέντφορντ είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ και αργότερα ως σκηνοθέτης και ιδρυτής του Sundance Film Festival.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “The Sting”, “Barefoot in the Park”, “Out of Africa” και “All the President’s Men”. Αν και δεν κέρδισε ποτέ Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, απέσπασε δύο βραβεία ως σκηνοθέτης και παραγωγός για το φιλμ “Ordinary People” το 1980.

