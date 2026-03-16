Το πρώτο Όσκαρ καλύτερου κάστινγκ στην ιστορία της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών κατέκτησε η ελληνικής καταγωγής διευθύντρια κάστινγκ Κασσάνδρα Κουλουκουντή. Η επί χρόνια συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον βραβεύτηκε για την ταινία «One Battle After Another», γράφοντας ιστορία για τον θεσμό.

Η Κουλουκουντή ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, αποτίοντας φόρο τιμής στο συνδικάτο των casting directors που, όπως είπε, «πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο».

Στην ομιλία της αφιέρωσε τη διάκριση σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ αλλά ούτε και στους τίτλους πολλών ταινιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου τους στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η πορεία της στον κινηματογράφο

Η επαγγελματική διαδρομή της Κασσάνδρας Κουλουκουντή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου, εισήλθε στον χώρο του σινεμά ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Έκτοτε, η Κουλουκουντή αποτέλεσε σταθερή συνεργάτιδα του Άντερσον, αναλαμβάνοντας το καστ σχεδόν σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του. Με τη συμβολή της διαμορφώθηκαν εμβληματικοί χαρακτήρες, όπως ο Ντάνιελ Πλέινβιου του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» και ο Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Πέρα από τις δύο αυτές ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον και στις παραγωγές «Μανόλια» (1999), «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), «Αόρατη κλωστή» (2017) και «Πίτσα γλυκόριζα» (2021).

Παράλληλα, η Κουλουκουντή έχει συμμετάσχει στο κάστινγκ γνωστών ταινιών όπως τα «Φαντάσματα εφηβείας» και Her – και πάλι με πρωταγωνιστή τον Χόακιν Φίνιξ – ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Η πρόκληση του «One Battle After Another»

Για την ταινία «One Battle After Another», η Κουλουκουντή και η ομάδα της πραγματοποίησαν μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, καθώς χρειάστηκε να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η νεαρή ηθοποιός Τσέις Ινφίνιτι, που υποδύεται τη Γουίλα, κόρη του χαρακτήρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή. «Είναι το παιδί δύο επαναστατών επομένως θα έπρεπε και η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντή, εξηγώντας πως για τον ρόλο αυτό επισκέφθηκε όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για την ερμηνεία.