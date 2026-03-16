Ο Javier Bardem ( Xαβιέ Μπαρδέμ) ύψωσε τη φωνή του κατά του πολέμου στη σκηνή των Όσκαρ 2026, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της Παλαιστίνης. Ο Ισπανός ηθοποιός, παρουσιάζοντας το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, δήλωσε με έμφαση: «Όχι στον πόλεμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Ο 57χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε φορώντας καρφίτσα με τη φράση «No a la guerra» («Όχι στον πόλεμο») στα ισπανικά, ως συμβολική υπενθύμιση της σταθερής του στάσης ενάντια στις πολεμικές συγκρούσεις. Η χειρονομία του αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Javier Bardem at the #Oscars: “No to war and Free Palestine!” pic.twitter.com/z00bfq2jXn — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

Όπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για την ίδια καρφίτσα που είχε φορέσει το 2003, όταν διαμαρτυρόταν για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, επανέλαβε τη συμβολική πράξη για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Μπαρδέμ έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των πολέμων και της βίας. Στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονία», ενώ στα βραβεία Emmy είχε εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς την Παλαιστίνη, αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κρίση και στις απώλειες αμάχων.

Μαζί με άλλους καλλιτέχνες, ο Ισπανός ηθοποιός έχει υπογράψει ανοιχτές επιστολές ζητώντας κατάπαυση του πυρός και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιμένοντας στη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και αντίστασης.

Javier Bardem revives his 2003 Iraq War protest pin at the 2026 #Oscars to condemn the current war in Iran. pic.twitter.com/MnYmTMLQER — The Hollywood Reporter (@THR) March 15, 2026