Ο Javier Bardem ( Xαβιέ Μπαρδέμ) ύψωσε τη φωνή του κατά του πολέμου στη σκηνή των Όσκαρ 2026, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της Παλαιστίνης. Ο Ισπανός ηθοποιός, παρουσιάζοντας το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, δήλωσε με έμφαση: «Όχι στον πόλεμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Ο 57χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε φορώντας καρφίτσα με τη φράση «No a la guerra» («Όχι στον πόλεμο») στα ισπανικά, ως συμβολική υπενθύμιση της σταθερής του στάσης ενάντια στις πολεμικές συγκρούσεις. Η χειρονομία του αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για την ίδια καρφίτσα που είχε φορέσει το 2003, όταν διαμαρτυρόταν για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, επανέλαβε τη συμβολική πράξη για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Javier Bardem and Priyanka Chopra Jonas on stage during the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

Ο Μπαρδέμ έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των πολέμων και της βίας. Στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονία», ενώ στα βραβεία Emmy είχε εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς την Παλαιστίνη, αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κρίση και στις απώλειες αμάχων.

Μαζί με άλλους καλλιτέχνες, ο Ισπανός ηθοποιός έχει υπογράψει ανοιχτές επιστολές ζητώντας κατάπαυση του πυρός και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιμένοντας στη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και αντίστασης.

