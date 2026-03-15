Ένα ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε μετά από επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Η βάση φιλοξενεί ιταλικά και αμερικανικά αεροσκάφη, καθώς και μη επανδρωμένα συστήματα. Το υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όλο το προσωπικό είχε μετακινηθεί εγκαίρως σε καταφύγιο πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεγάλο μέρος του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού είχε ήδη αποχωρήσει από τη βάση τις τελευταίες ημέρες για λόγους ασφαλείας.

«Οι αποστολές μας συνεχίζονται, δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Μειώνουμε το προσωπικό μας το οποίο βρίσκεται στις βάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά πρόκειται να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.