Μια επίθεση ιρανικού drone στο Κουβέιτ, που σκότωσε έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς τις πρώτες ώρες του πολέμου με το Ιράν, ήταν πιο σοβαρή από ό,τι είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως, με δεκάδες να τραυματίζονται, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών στον εγκέφαλο, τραυμάτων από θραύσματα και εγκαυμάτων, όπως δήλωσαν πολλοί αξιόπιστοι πηγές στο CBS News. Τουλάχιστον ένας από αυτούς ίσως χρειαστεί ακρωτηριασμό άκρου.

Οι πηγές περιέγραψαν μια σκοτεινή και χαοτική κατάσταση μετά την επίθεση σε ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων στο λιμάνι Shuaiba, έξω από την πόλη Κουβέιτ, την 1η Μαρτίου. Καπνός γέμισε γρήγορα το κτίριο, δυσκολεύοντας τη διάσωση των ατόμων που βρίσκονταν μέσα.

Περισσότεροι από 30 στρατιωτικοί παρέμεναν στα νοσοκομεία το βράδυ της Τρίτης με τραυματισμούς από την επίθεση στο Κουβέιτ — ένας στο Brooke Army Medical Center στο Σαν Αντόνιο, 12 στο Walter Reed Medical Center στα περίχωρα της Ουάσινγκτον και περίπου 25 στο Landstuhl Regional Medical Center στη Γερμανία, σύμφωνα με πηγές.

Από αυτούς, περίπου 20 έφτασαν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-17 στο Landstuhl την Τρίτη με τραυματισμούς που χαρακτηρίστηκαν «επείγοντες» και απαιτούσαν εκκένωση, περιλαμβανομένων τραυματισμών στον εγκέφαλο, απώλειας μνήμης και διάσεισης, σύμφωνα με τρεις πηγές. Περισσότεροι από 100 ιατρικοί υπάλληλοι στάλθηκαν στο Landstuhl για να βοηθήσουν, δήλωσε μια πηγή.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αρχικά δεν διευκρίνισαν πόσοι είχαν τραυματιστεί στην επίθεση στο Κουβέιτ, αλλά ανέφεραν στις 1 Μαρτίου ότι πέντε είχαν τραυματιστεί σοβαρά και «πολλοί άλλοι υπέστησαν μικρά τραύματα από θραύσματα και διάσειση».

Δύο στρατιωτικοί ήταν αγνοούμενοι μετά την επίθεση και βρέθηκαν αργότερα κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με πηγές.

Το Πεντάγωνο διαθέτει διαδικασία για να ενημερώνει τα μέλη των οικογενειών των τραυματιών και προσπαθεί να τα προστατεύσει από το να μαθαίνουν από δελτία τύπου πόσο εκτεταμένοι ήταν οι τραυματισμοί.

Ο στρατός ορίζει σοβαρό τραυματισμό ως «τραυματισμό που απαιτεί ιατρική φροντίδα, και όπου αρμόδια ιατρική αρχή δηλώνει ότι ο θάνατος είναι πιθανός αλλά όχι βέβαιος εντός 72 ωρών».

Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, μιλώντας στο Πεντάγωνο την περασμένη εβδομάδα, περιέγραψε την επίθεση: «Έχετε αεράμυνες και πολλά χτυπήματα έρχονται, και στα περισσότερα χτυπήματα τα αντιμετωπίζετε. Κάθε τόσο, δυστυχώς, υπάρχει ένα που περνάει, και στην συγκεκριμένη περίπτωση έπληξε ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων που ήταν θωρακισμένο, αλλά αυτά είναι ισχυρά όπλα».

Τουλάχιστον ένας Αμερικανός σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου. Δεν είναι σαφές πόσοι άλλοι μπορεί να τραυματίστηκαν σε εκείνη την επίθεση.

Την Τρίτη, την 11η ημέρα του πολέμου, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Sean Parnell δήλωσε ότι περίπου 140 Αμερικανοί στρατιωτικοί είχαν τραυματιστεί μέχρι στιγμής, χωρίς να προσδιορίσει πότε ή πού.

«Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραυματισμών είναι ελαφριά, και 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία. Οκτώ στρατιωτικοί παραμένουν σοβαρά τραυματισμένοι και λαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή ιατρική φροντίδα», ανέφερε ο Parnell.

Πηγές δήλωσαν στο CBS News ότι ο στρατός διαθέτει ισχυρές αεράμυνες για την προστασία όλων των Αμερικανών στρατιωτικών εντός βεληνεκούς ιρανικών επιθέσεων.

Οι εκπρόσωποι του Πενταγώνου δεν απάντησαν άμεσα την Τρίτη σε ερωτήσεις σχετικά με τους τραυματισμούς των στρατιωτικών ή το πού συνέβησαν.