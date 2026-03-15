Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 78χρονο πεζό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, Ι.Χ. φορτηγό όχημα που οδηγούσε 66χρονος, κινούμενο με όπισθεν, παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 78χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά από τον ίδιο τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δυστυχώς, ο 78χρονος λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κατέληξε.