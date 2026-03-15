Ως το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική Van Architecture (VAN.EA), η VLE επαναπροσδιορίζει πλήρως την έννοια του πολυτελούς MPV.

Η VLE συνδυάζει το καλύτερο από δύο κόσμους: την άνεση και την οδική ποιότητα μιας λιμουζίνας με την ευρυχωρία, την πολυμορφικότητα και την ευελιξία ενός MPV.

Η VLE επαναπροσδιορίζει την άνεση και την ευελιξία ενός μεγάλου εσωτερικού χώρου για έως και οκτώ επιβάτες, συνδυάζοντάς τες με μια απαράμιλλη ψηφιακή εμπειρία και κορυφαία ποιότητα κύλισης. Το νέο σύστημα αναρτήσεων AIRMATIC με σύστημα ελέγχου ύψους μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εξαιρετικά ήρεμη εμπειρία – μόνο η αιώρηση θα μπορούσε να είναι πιο ομαλή. Παράλληλα, η τετραδιεύθυνση στον πίσω άξονα καθιστά τη VLE ιδιαίτερα ευέλικτη και ευκίνητη, επιτρέποντάς της να κινείται με άνεση ακόμη και σε στενούς δρόμους ή σε πολυώροφα πάρκινγκ.

«Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE σηματοδοτεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο στην επιτυχημένη, 140χρονη ιστορία της Mercedes-Benz στην αυτοκίνηση. Διαμορφωμένη από το πρωτοποριακό μας πνεύμα, επαναπροσδιορίζει την έννοια του χώρου και της άνεσης, προσθέτοντας ένα καθοριστικό επίπεδο ευελιξίας και καινοτομίας. Παράλληλα, προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, κορυφαία στην κατηγορία της. Η VLE είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική VAN.EA, η οποία σχεδιάστηκε για να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών μας και να προσαρμόζεται σε κάθε τρόπο ζωής».Ola Källenius Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Mercedes-Benz Group AG.

Το μήκος της φτάνει τα 5,31 μέτρα, το πλάτος τα 1,98 μέτρα και το μεταξόνιο τα 3.340 χιλιοστά.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επίσης μια γιγαντιαία πανοραμική οθόνη 31,3 ιντσών που αναδιπλώνεται από την επένδυση οροφής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ταινιών, παιχνιδιών ή για την κλήση πολύ σημαντικών επαγγελματικών συναντήσεων

Τρεις οθόνες πίσω από μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια: πίνακας οργάνων 26 cm (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, κεντρική οθόνη 35,6 cm (14 ιντσών) και οθόνη 35,6 cm (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Ο οδηγός λαμβάνει καθαρές και στοχευμένες πληροφορίες, ενώ ο συνοδηγός μπορεί να απολαμβάνει εξατομικευμένη ψυχαγωγία, όπως streaming βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.

Υπάρχει επίσης η επιλογή ημιαυτόνομου συστήματος διεύθυνσης για χρήση σε αυτοκινητόδρομο και υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας που απαιτεί από τον οδηγό να πατήσει απλώς το φλας προτού το αυτοκίνητο αναλάβει τον έλεγχο και εκτελέσει τον ελιγμό.

Η γκάμα θα ξεκινά από τη VLE 300, η οποία διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα μπροστά και απόδοση 272 ίππων. Πιο πάνω τοποθετείται η VLE 400 4MATIC με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και συνδυαστική απόδοση 415 ίππων.

Σε μεγάλες διαδρομές, η VLE μπορεί να φορτίσει ενέργεια για έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 15 λεπτά, χάρη στην τεχνολογία 800 Volt και τη νέα μπαταρία με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 115 kWh.

Η διάθεση της νέας Mercedes VLE αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.