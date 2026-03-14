Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται και οι περιορισμοί στις ροές ενέργειας επιδεινώνουν την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εκτέλεσαν μία από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις βομβαρδισμού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κυριολεκτικά εξολόθρευσαν κάθε στρατιωτικό στόχο στο νησί Χαρκ που αποτελεί το πετράδι του στέμματος του Ιράν», « δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν μέχρι στιγμής να πλήξουν τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν στο νησί.