Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου συνέστησε στους κατοίκους περιοχών-κλειδιών στο κέντρο της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα, για την ασφάλειά τους.

Δημοσιογράφος του AFP μεταδίδει πως είδε να εκτοξεύονται δυο πύραυλοι για την αναχαίτιση εισερχόμενου πυραύλου πάνω από την πόλη, καθώς το Ιράν συνεχίζει επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει ότι το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε πύραυλος.