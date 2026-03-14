Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών, με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις της ισραηλινής εταιρείας που, όπως είπε, παρείχε τα λογισμικά του Predator στην κυβέρνηση και σε άλλες κρατικές αρχές. Όπως επισήμανε, η εταιρεία φέρεται να ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ωστόσο το γεγονός εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Με βάση το δόγμα της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”, βρέθηκαν στο στόχαστρο πολιτικοί, στρατιωτικοί, απλοί πολίτες, ακόμη και πολιτικά κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επεσήμανε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως εμπλεκόμενο σε ένα «μεγάλο εγκληματικό σκάνδαλο».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε να επανεξεταστεί και η υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, η οποία, όπως είπε, έχει τεθεί στο αρχείο. «Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί με τον λαό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, μπροστά, να διεκδικούμε και να απαιτήσουμε να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο», κατέληξε.