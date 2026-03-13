Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την αναβολή του επόμενου γύρου των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο του.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ, οι δηλώσεις του Ζελένσκι μεταδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Γαλλία. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Ρωσία εξέφρασε την αντίθεσή της στη διεξαγωγή των συνομιλιών επί αμερικανικού εδάφους και πρότεινε ως εναλλακτικές τοποθεσίες την Ελβετία ή την Τουρκία, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία σε ουδέτερο έδαφος.