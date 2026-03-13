Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Παρασκευή (13/3/26) ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «έχει τραυματιστεί», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πίσω από το περιστατικό βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν είναι απολύτως σαφές. Εννοώ, είναι προφανές ότι επικρατεί ένα πολύ χαοτικό κλίμα εκεί», ανέφερε ο Βανς σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη Βόρεια Καρολίνα. Τόνισε επίσης ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ πραγματοποιούν επιθέσεις σε πολλαπλούς στόχους.

«Γνωρίζουμε ότι έχει τραυματιστεί… Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο σοβαρά, αλλά γνωρίζουμε ότι έχει τραυματιστεί», πρόσθεσε ο Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την κατάσταση του Ιρανού ηγέτη.

President Trump says Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei is “alive, but damaged” https://t.co/s0huw9FN4a pic.twitter.com/2Za1hv8LQZ — Breaking News (@TheNewsTrending) March 13, 2026

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «The Brian Kilmeade Show» του Fox Radio ότι πιστεύει πως ο Χαμενεΐ έχει «υποστεί ζημιά», αλλά «πιθανώς είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο».

Παρότι ο Χαμενεΐ έστειλε μήνυμα μέσω των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη, δεν εμφανίστηκε σε κανένα βίντεο ή ηχητικό υλικό. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι και φέρει ελαφρά τραύματα από την πρώτη ημέρα του πολέμου.