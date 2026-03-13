Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι προχώρησε σε πλήγμα εναντίον μέλους του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, πραγματοποιώντας επιδρομή στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρεται σε ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Telegram, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Χεζμπολά είχε επιτεθεί στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και πλέον απειλεί να καταλάβει περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.