Ο Κωσταντίνος Καρέτσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να ανεβάζει κατακόρυφα την αξία του στην αγορά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Μάλιστα, δεν αποκλείεται μέσα στους επόμενους μήνες να πραγματοποιηθεί μεταγραφή που θα καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η τελευταία ενημέρωση του Transfermarkt για το βελγικό πρωτάθλημα επιβεβαίωσε την εκρηκτική άνοδο του νεαρού άσου. Η χρηματιστηριακή του αξία αυξήθηκε από 28 εκατομμύρια ευρώ στα 35 εκατομμύρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αποτίμηση που έχει δοθεί ποτέ σε ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

🚨 Jupiler Pro League’de güncelleme 😍 Konstantinos Karetsas rekor kırdı 📊 Club Brugge en yüksek kadro değerine ulaştıhttps://t.co/oGZl5GuCGk — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) March 13, 2026

Παράλληλα, η Γκενκ φέρεται να θεωρεί το ποσό αυτό ως αφετηρία διαπραγματεύσεων για πιθανή μεταγραφή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Με τη νέα αυτή αποτίμηση, ο Καρέτσας βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των ακριβότερων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς.