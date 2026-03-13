Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας των Όσκαρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Λος Άντζελες, με λαμπερές εμφανίσεις και πάρτι που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η Lana Condor, η Alexandra Shipp και η Jurnee Smollett βρέθηκαν στο «Club J’adore» του οίκου Dior στο Μπέβερλι Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας, σε μία εκδήλωση που ξεχώρισε για την κομψότητα και τη λάμψη της.

Την Τρίτη, ο Tyriq Withers και η Maika Monroe περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου δράματος της Colleen Hoover, «Reminders of Him», στο Χόλιγουντ. Την ίδια στιγμή, η σταρ του «Hacks» Meg Stalter, η Margaret Cho και ο Mae Martin τιμήθηκαν στα 14α ετήσια Βραβεία Queerties.

Παράλληλα, ο Conan O’Brien, ο οποίος επιστρέφει ως οικοδεσπότης των Όσκαρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά από το εμβληματικό Dolby Theatre, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής.

Λάμψη και συγκίνηση στις εκδηλώσεις πριν τα Όσκαρ

Η Teyana Taylor, η Chloé Zhao, η Sheryl Lee Ralph και η Lucy Liu ήταν μεταξύ των τιμώμενων στο δείπνο «Time’s Women of the Year» στο ξενοδοχείο West Hollywood Edition, μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναικεία δύναμη και επιρροή.

«Έχω τόσο άγχος», αποκάλυψε στο Variety η σταρ της ταινίας «One Battle After Another» κατά την άφιξή της στο δείπνο. «Συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό πλησιάζει στο τέλος του και πραγματικά το διασκέδασα πολύ. Θα μου λείψουν οι φιλίες που έκανα και όλοι οι όμορφοι άνθρωποι που χαιρόμουν να συναντώ κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο», πρόσθεσε η Taylor.

Την Τετάρτη, η Diane von Furstenberg παρέθεσε το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο προς τιμήν των υποψηφίων των Όσκαρ. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν οι Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Jane Fonda, Tracee Ellis Ross, Demi Moore, Tig Notaro, Ruth E. Carter και Autumn Durald Arkapaw, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε τη φήμη της ως ένα από τα πιο αναμενόμενα events πριν από τη μεγάλη απονομή.