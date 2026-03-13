Στο ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο της Βούλας μεταφέρθηκε η σορός του Γιώργο Μαρίνου λίγο πριν τις 11:00 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης που άφησε το δικό του στίγμα έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών.

Ο ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, είχε αποτραβηχτεί εδώ και αρκετά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ για ένα διάστημα φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Ηθοποιού.

Οπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της, «ο χαρισματικός Γιώργος Μαρίνος μας χάρισε αφειδώλευτα το ταλέντο του, όντας ο ίδιος ο πρώτος – και διαχρονικά το πρότυπο – έλληνας διασκεδαστής, ο πρώτος εγχώριος σόουμαν, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι. […] Εισηγήθηκε και επέβαλε με την πολύχρονη παρουσία του στις μπουάτ ένα νέο τοπίο στη διασκέδαση, το οποίο επαναπροσδιόρισε καθοριστικά και πάντοτε χωρίς την παραμικρή έκπτωση και εκζήτηση».

Αν και κάτω από τους προβολείς είχε χτίσει μια εκρηκτική σκηνική περσόνα, μακριά από αυτούς περιγράφεται ως ένας μοναχικός άνθρωπος. Διατηρούσε, όμως, στενή φιλία με σημαντικές προσωπικότητες των τεχνών όπως οι Μάνος Χατζιδάκις και Νίκος Γκάτσος. Σημαντικός σταθμός της προσωπικής ζωής του αποτέλεσε η Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία είχαν συνεργαστεί στη Μέδουσα και υπήρξαν ζευγάρι. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.