Ο Χρήστος Δάντης ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να επιστρέψει ακόμη στη μουσική σκηνή όπου εμφανίζεται. Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης είχε επιστρέψει πρόσφατα στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος, ύστερα από χειρουργείο στο χέρι του λόγω κατάγματος. Ωστόσο, μετά από νέα εκτίμηση των θεραπόντων ιατρών του, κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η αποκατάστασή του.

Το μήνυμα του τραγουδιστή στα social media

Σε μήνυμά του προς το κοινό, ο Χρήστος Δάντης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα».

Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι θα απέχει από τη μουσική σκηνή και τις συναυλίες του για περίπου ενάμιση μήνα. «Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα», σημείωσε.