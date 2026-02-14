Ο Χρήστος Δάντης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από κάταγμα στο χέρι που υπέστη μετά από ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε προ ημερών και ο γνωστός τραγουδιστής οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής και συνθέτης αναρρώνει μετά το χειρουργείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παρουσία της στάθηκε καθοριστική κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, καθώς δεν απομακρύνθηκε στιγμή από κοντά του.

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να κρατά το χέρι του Χρήστου Δάντη. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά «Σιδερένιος», στέλνοντας μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας.

Λόγω του ατυχήματος ακυρώθηκε η εμφάνισή του στον Σταυρό του Νότου, αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης. Για τις εμφανίσεις του η σύντροφός του είχε γράψει:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις.

Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας», έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στην ανάρτησή της για το ατύχημα του Χρήστου Δάντη.