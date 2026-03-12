Ένα ρωσικό πλήγμα τη νύχτα της Τρίτης στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη έφηβη στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. Η σύγκρουση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο της χρόνο.

«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς, η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανέφεραν οι δημοτικές αρχές μέσω Facebook, χωρίς να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή με πύραυλο.

Αντίποινα και επιθέσεις με drones

Την ίδια ώρα, ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες.