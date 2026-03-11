Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

Όπως ανέφερε ο Σέρχιι Κορέτσκι, οι επιθέσεις στοχεύουν στο να αποτραπούν οι εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Επισήμανε επίσης ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει φέτος περισσότερες από 30 επιθέσεις σε υποδομές της Naftogaz.

Ο Κορέτσκι δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος των ρωσικών δυνάμεων. Ωστόσο, στη νότια Ουκρανία λειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός-Μπρόντι, ο οποίος στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ευρώπη.