Μάχες «αιωνίων» απόψε, βράδυ Πέμπτης (12/3), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Αρχικά, στις 20:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Μονακό με στόχο να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα», μετά το εύκολο 104-87 στην έδρα της Παρί την Τρίτη (10/3).

Οι Πειραιώτες είναι δεύτεροι με ρεκόρ 20-10 και θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στα αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ έχει χάσει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων στη μέση του, όμως έχει ταξιδέψει στη Γαλλία και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ πιθανότατα απόψε θα αγωνιστεί και ο Μόρις. Εκτός δράσης παραμένει ο Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Φαλ και Έβανς.

Η 9η Μονακό (16-14) χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως επισημοποιήθηκε πρόσφατα η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική της ηγεσία. Έχει μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια.

Στα αγωνιστικά, ο Σεργκέι Γκλαντίρ ο οποίος θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή όπως έκανε και στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Μονακό, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και κινδυνεύει να μείνει εκτός για καιρό, αλλά και του Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος είναι επίσης τραυματίας. Ο Ντάνιελ Τάις δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό Κυπέλλου της περασμένης Τρίτης με τη Ναντέρ και μένει να δούμε αν θα είναι έτοιμος για να πατήσει παρκέ απόψε.

Στον πρώτο γύρο η Μονακό είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ με σκορ 92-87.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).