Η ομάδα του Πειραιά ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στην Παρί και θέλει να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό, κάνοντας ακόμη ένα βήμα στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, με την περιγραφή να είναι του Χρήστου Καούρη.

Οι μεταδόσεις της Πέμπτης για τη EuroLeague