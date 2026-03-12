Τις πρώτες πρωινές ώρες, το δεξαμενόπλοιο «Zefyros», συμφερόντων του εφοπλιστή Βασίλη Μιχαήλ, δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στη Βασόρα του Ιράκ. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσης φορτίου δίπλα στο τάνκερ «Safesea Vishnu».

Ειδικότερα, το «Ζefyros» πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. H επίθεση αποδίδεται σε μικρό σκάφος γεμάτο εκρηκτικά – ή πιθανότατα σε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone. Οι 22 Γεωργιανοί ναυτικοί του ελληνόκτητου τάνκερ είναι καλά στην υγεία τους.

Το χτύπημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα μπαράζ επιθέσεων, καθώς μόλις χθες επλήγησαν τρία ακόμη τάνκερ στην ευρύτερη περιοχή, ανάμεσα στα οποία και το ελληνόκτητο «Star Gwyneth» της Star Bulk.

Το προφίλ του πλοιοκτήτη

Ο Βασίλης Μιχαήλ αποτελεί μια από τις πιο συζητημένες προσωπικότητες του εφοπλιστικού κόσμου. Με καταγωγή από την Κύπρο, ο «κοσμοπολίτης» εφοπλιστής έχει συνδέσει το όνομά του με την οικογένεια Βακάκη καθώς είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ισχυρού άνδρα των καταστημάτων Jumbo. Ο Βασίλης Μιχαήλ και η κόρη Jumbo, είναι παντρεμένοι και έχουν μια κόρη.

Η πορεία του στον κλάδο είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του πατέρα του και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον «πατριάρχη» της ελληνικής ναυτιλίας, Λουκά Χατζηιωάννου.

Παράλληλα, είναι ευρέως γνωστή η μεγάλη του αδυναμία στα ντραμς, ενασχόληση που τον ακολουθεί μαζί με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.