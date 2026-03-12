Νέες επιθέσεις από το Ιράν σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου εγείρουν την πιθανότητα παρατεταμένου κλεισίματος της σημαντικότερης ναυτικής οδού μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο και εκτοξεύουν το πετρέλαιο μπρεντ ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά από άνοδο σχεδόν 10%.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξε από την Τετάρτη τρία εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν την πλωτή οδό και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε άλλα πλοία που προσπαθούν να περάσουν από το στενό θα γίνουν επίσης στόχος. Τη νύχτα, σε περιστατικό που συνέβη μακριά από τα Στενά σε νέα κλιμάκωση, δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό πετρέλαιο τυλίχτηκαν στις φλόγες σε ύδατα του Ιράκ μετά από επίθεση.

Οι αγορές και οι χώρες περίμεναν αποφάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το εάν θα υλοποιήσει σχέδιο για τη στρατιωτική συνοδεία των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι τώρα οι ΗΠΑ είχαν απορρίψει επανειλημμένα αιτήματα για συνοδεία δεξαμενόπλοιων. Αξιωματούχοι έλεγαν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να σταλούν πολεμικά πλοία στο πέρασμα το οποίο έχει πλάτος μόλις 34 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του, μέχρι να υποχωρήσουν οι κίνδυνοι να υπάρξουν πυρά από το Ιράν, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal.

Ναυτιλιακές εταιρείες προετοιμάζονταν για παρατεταμένο κλείσιμο της πλωτής οδού, όπου η κυκλοφορία θα μπορούσε να χρειαστεί πολύ χρόνο για να ανακάμψει ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να δημιουργήσει παρατεταμένο οικονομικό σοκ, με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν να δηλώνει προς τις ΗΠΑ την Τετάρτη: «Ετοιμαστείτε για το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια, την οποία έχετε αποσταθεροποιήσει».

Νέα επίθεση από Ιράν

Ιρανικά σκάφη γεμάτα με εκρηκτικά φαίνεται να ήταν εκείνα που επιτέθηκαν σε δύο πλοία καυσίμων στα ιρακινά ύδατα, πυρπολώντας τα και σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος. Νωρίτερα βλήματα είχαν πλήξει τρία εμπορικά πλοία στα ύδατα του Κόλπου, δήλωναν εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας στο Reuters.

Αυτό φαίνεται να σηματοδοτεί μια άμεση και δυναμική ιρανική απάντηση στην ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μαζική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών, εκτιμούσαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο αναλυτές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που αποτελείται από 32 μεγάλες χώρες κατανάλωσης πετρελαίου, αποφάσισε χθες την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα για να μετριάσει μια από τις χειρότερες πετρελαϊκές κρίσεις από τη δεκαετία του 1970. Ήταν η μεγαλύτερη τέτοια παρέμβαση στην ιστορία.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το ναυτικό του Ιράν και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων του, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την απειλή. Αλλά το Ιράν εξακολουθεί να εξαπολύει πλήγματα. Σε αυτό προστίθενται οι κίνδυνοι τοποθέτησης ναρκών στα Στενά καθώς και ιρανικών υποβρυχίων.

Με την κυκλοφορία στον Περσικό να έχει παραλύσει ως αποτέλεσμα, το κλείσιμο των Στενών προκαλεί νέο παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα και σημαντική στρατιωτική και πολιτική πρόκληση για την κυβέρνηση Τραμπ, αναφερόταν.

Οι αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε σχεδόν 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν στη συνέχεια, εκτινάχθηκαν σχεδόν 10% πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, εν μέσω ανανεωμένων φόβων για διαταραχή της προσφοράς. Οι κύριοι δείκτες μετοχών στην Ασία υποχωρούσαν ενώ νέα αναταραχή αναμένεται τώρα σε χρηματιστήρια Ευρώπης και ΗΠΑ. Ο χρυσός διαμορφωνόταν στα 5.150 δολάρια η ουγγιά, σε αμετάβλητα επίπεδα.