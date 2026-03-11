Το Ιράν φέρεται να έχει ποντίσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ,σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιπλέξει το άνοιγμα του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά διακοπεί, μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η αναστολή αυτή έχει προκαλέσει απότομη άνοδο στις τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τους φόβους για νέα κρίση εφοδιασμού.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί, καθώς το πετρέλαιο ενδέχεται να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι. Η δήλωση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κρίση στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές ενέργειας.

Πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας ανέφερε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι ήδη γνωστή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν την κατάσταση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη την είδηση για τη ναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι θα απαντούσε σε περίπτωση επίθεσης, τοποθετώντας νάρκες στον συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG, καθιστώντας το σημείο κομβικής σημασίας για τις ενεργειακές ροές και τη σταθερότητα των αγορών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, την Τρίτη τέθηκαν στο στόχαστρο και βυθίστηκαν 16 ιρανικές ναρκοθέτιδες. Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει μέχρι στιγμής να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή, κάτι που αυξάνει την ανησυχία μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών.

Διέψευσε ο Τραμπ για τη ναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως το Ιράν κατάφερε να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν «σχεδόν όλα» τα πλοία που μετέφεραν νάρκες.

«Καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα πλοία τους που μετέφεραν νάρκες σε μία νύχτα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι χτυπήθηκαν έως και 60 ιρανικά σκάφη. «Σχεδόν ολόκληρος ο στόλος τους έχει καταστραφεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλές παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα την ίδια μέρα. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία.

«Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το στενό», δήλωσε ο Τραμπ, επιδιώκοντας να καθησυχάσει την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.