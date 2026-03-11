Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το ιρανικό ναυτικό, τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα ραντάρ και την ηγεσία του Ιράν.

«Βγάλαμε νοκ αουτ το ναυτικό, την αεροπορία, βουλιάξαμε 16 ναρκοθετικά τους, δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ραντάρ, οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Αφήνουμε ορισμένα πράγματα που, αν τα καταστρέψουμε, ή θα μπορούσαμε να τα καταστρέψουμε μέχρι το απόγευμα, στην πραγματικότητα, μέσα σε μια ώρα. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επιχείρηση κατά του Ιράν και πρόσθεσε: «Τους έχουμε χτυπήσει σκληρότερα από κάθε άλλη χώρα στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

«Έχω μιλήσει με πολλούς ηγέτες στον κόσμο, μου λένε πως έχουμε τον καλύτερο στρατό, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» είπε σε άλλο σημείο.

Ο Τραμπ έριξε ξανά τα καρφιά του στην Ισπανία, λέγοντας πως «δεν ξέρουν τι κάνουν στην Ισπανία, δεν είναι καλοί με τη ΝΑΤΟ… Οι άνθρωποι στη χώρα είναι φανταστικοί, η ηγεσια δεν είναι τόσο καλή».

PRESIDENT TRUMP: “They’ve lost their navy. They’ve lost their air force. They have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. Their leaders are gone. And we could do a lot worse.” “We could take them out by this afternoon, in fact, within an hour, they literally… pic.twitter.com/j8maBGWr1B — Fox News (@FoxNews) March 11, 2026

Ακόμη, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πιστεύει ότι το Ιράν κατάφερε να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «σχεδόν όλα» τα πλοία τους που μετέφεραν νάρκες.

«Καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα πλοία τους που μετέφεραν νάρκες σε μία νύχτα», δήλωσε, υποδηλώνοντας ότι χτυπήθηκαν έως και 60 ιρανικά σκάφη. «Σχεδόν ολόκληρος ο στόλος τους έχει καταστραφεί».

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλές παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα την ίδια μέρα. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία.

«Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το στενό», δήλωσε ο Τραμπ.