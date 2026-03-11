Αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, εξοπλισμός παρακολούθησης και δορυφορικές επικοινωνίες ενδέχεται να αξιοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου, η χρήση των ρουμανικών βάσεων θα αφορά κυρίως υποστήριξη σε αποστολές ανεφοδιασμού και επικοινωνίας, στο πλαίσιο των συμμαχικών επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας και ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του ανώτατου συμβουλίου άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η τελική έγκριση από το ρουμανικό κοινοβούλιο αναμένεται εντός της ημέρας (11/3), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που θα επιτρέψει την επιχειρησιακή υλοποίηση της συμφωνίας.